Serielles Bauen ist auf dem Vormarsch

Durch standardisierte Prozesse und Vorfertigung können Bauzeiten deutlich verkürzt und Kosten gesenkt werden. Gleichzeitig ermöglicht die industrielle Produktion eine höhere Präzision und Qualitätssicherung. Die Bundesregierung sieht im seriellen Bauen ein »strategisch wichtiges Instrument«, um den Wohnungsbau zu beschleunigen, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform der Tagesschau. Auch die serielle Sanierung gewinnt an Dynamik. Während der Anteil 2022 noch bei 2 Prozent lag, stieg er im vergangenen Jahr auf über 23 Prozent. Besonders der Einsatz vorgefertigter Fassaden- und Dachelemente trägt dazu bei, ältere Gebäude schneller und effizienter energetisch zu modernisieren.