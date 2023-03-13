Risiken bei Teilverkäufen? Bafin warnt

Teilverkäufe von Immobilien sind ein besonders von Senioren oft beanspruchtes Mittel, um zumindest kurzfristig einen hohen Erlös erzielen zu können. Bei einem solchen Teilverkaufsmodell veräußert der Eigentümer einen Anteil von bis zu 50 Prozent der Immobilie an ein Unternehmen und vereinbart, dass diese spätestens nach dem Tod von der Firma verkauft werden kann. Allerdings erhält der Eigentümer gegen eine regelmäßig anfallende Gebühr für einen bestimmten Zeitraum ein Nutzungsrecht an der Immobilie. Doch Vereinbarungen dieser Art seien »selten die beste Lösung «. Das gab jedenfalls der Exekutivdirektor der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Thorsten Pötzsch in einem Statement bekannt.