RA Iris Schuback – Die GEZ und die Ferien-immobilie

Da freute sich der frisch gebackene Ferienhaus-besitzer: nun hat er endlich ein schönes Ferienhaus in guter Lage gefunden, richtig ausgestattet und groß genug für seine Familie und sich, um die Ferien und die Wochenenden zu verbringen, und direkt am Strand in begehrter Lage ! Da steht auch der Vermietung und einer zusätzlichen lukrativen Einnahmequelle nichts mehr im Weg. Natürlich richtete er sich dieses Ferienhaus gleich bequem und repräsentativ ein, schließlich sollen ja auch Urlaubsgäste für einen guten Preis angelockt werden. Da darf natürlich auch ein guter LCD-Fernseher und eine kleine Radio-CD-/mp3-Anlage nicht fehlen. Kaum bezogen und „eingeweiht“, flattert auch schon die Auskunfts-Anfrage der GEZ (Gebühreneinzugszentrale) ins Haus, mit der Bitte, unverzüglich darüber Auskunft zu geben, ob ein Radiogerät und/oder Fernsehgerät dort „bereit gehalten“ wird.