PROJECT verkauft Wohnungen für 60 Millionen Euro

Aktuell befinden sich 28 PROJECT-Objekte im Verkauf. Im Mai konnte die Gottfried-Keller Straße im Münchener Stadtteil Pasing vollständig veräußert werden. Der Ankauf des 7.845 m² großen Objektgrundstückes erfolgte zur Jahresmitte 2011. Vier Jahre später haben alle 108 Eigentumswohnungen im Gesamtwert von rund 44 Millionen Euro einen Käufer gefunden. Das Kapital für die Immobilienentwicklung stammt von mehreren PROJECT Immobilienfonds, die im Rahmen der Diversifikationsstrategie mit breiter Streuung neben weiteren Objekten in das Gottfried-Keller Carré investiert haben. Aufgrund der frühzeitig fließenden Verkaufserlöse durch Wohnungsverkäufe konnten die investierten Fonds ihr eingesetztes Kapital bereits wieder gewinnbringend reinvestieren. Darunter befinden sich die auf Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München spezialisierten reinen Eigenkapitalfonds PROJECT Real Equity 9 und 10 – beide Fonds diversifizierten bislang jeweils in 35 Immobilienentwicklungen.