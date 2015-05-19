PROJECT verkauft Wohnungen für 60 Millionen Euro

In den ersten vier Monaten dieses Jahres konnte der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist 145 Eigentumswohnungen im Wert von rund 60 Millionen Euro verkaufen. Damit haben die Franken bereits Ende April 52 Prozent des gesamten Verkaufsvolumens des Jahres 2014 erzielt, das 115 Millionen Euro betragen hat.
Einen neuen Umsatzrekord bei Wohnungsverkäufen verzeichnet die auf Wohnimmobilienentwicklungen spezialisierte PROJECT Gruppe im 20. Jahr ihres Bestehens. Gemäß der Umsatzquote innerhalb der ersten vier Monate in Höhe von 60 Millionen Euro ist 2015 von einem Gesamtverkaufsvolumen von rund 180 Millionen Euro auszugehen. Dies entspräche einer Umsatzsteigerung von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. »Wir gehen davon aus, dass die Umsätze aufgrund des hohen Nachfrageüberhangs nach hochwertigen Eigentumswohnungen in den Metropolregionen und den attraktiven Marktbedingungen für Wohnimmobilien weiter anziehen«, so Wolfgang Dippold, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Investment Gruppe.
Insgesamt entwickeln die Franken derzeit 49 Immobilien mit Schwerpunkt Wohnen mit einem Gesamtverkaufsvolumen von über einer Milliarde Euro. Die durchschnittliche Objektrendite liegt bei über 12 Prozent im Jahr auf das eingesetzte Kapital. Mit ihren aktuell in Platzierung befindlichen Publikumsfonds Wohnen 14 und 15, die inzwischen knapp 40 Millionen Euro Eigenkapital einsammeln konnten, beteiligt PROJECT Kapitalanleger an den attraktiven Renditechancen von Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München.
Aktuell befinden sich 28 PROJECT-Objekte im Verkauf. Im Mai konnte die Gottfried-Keller Straße im Münchener Stadtteil Pasing vollständig veräußert werden. Der Ankauf des 7.845 m² großen Objektgrundstückes erfolgte zur Jahresmitte 2011. Vier Jahre später haben alle 108 Eigentumswohnungen im Gesamtwert von rund 44 Millionen Euro einen Käufer gefunden. Das Kapital für die Immobilienentwicklung stammt von mehreren PROJECT Immobilienfonds, die im Rahmen der Diversifikationsstrategie mit breiter Streuung neben weiteren Objekten in das Gottfried-Keller Carré investiert haben. Aufgrund der frühzeitig fließenden Verkaufserlöse durch Wohnungsverkäufe konnten die investierten Fonds ihr eingesetztes Kapital bereits wieder gewinnbringend reinvestieren. Darunter befinden sich die auf Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München spezialisierten reinen Eigenkapitalfonds PROJECT Real Equity 9 und 10 – beide Fonds diversifizierten bislang jeweils in 35 Immobilienentwicklungen.
Auf dem 2.243 m² großen Grundstück in der Von-Kahr-Straße 31 in München Untermenzing, dessen Planung Anfang 2012 begonnen hatte, errichtet PROJECT derzeit 20 hochwertig ausgestattete Wohnungen. Davon wurden bereits 15 Wohneinheiten verkauft. »Wir rechnen bis Jahresmitte mit dem vollständigen Verkauf aller Wohnungen der Menzinger Gärten«, so Dippold. Das Gesamtverkaufsvolumen beläuft sich auf rund 11 Millionen Euro. In das Objekt sind unter anderem die im Juli 2014 geschlossenen PROJECT Immobilienfonds Reale Wert 11 und 12 investiert, die beide eine hohe Streuungsquote aufweisen: So diversifizierte der Teilzahlungsfonds 11 bislang in 26 Immobilienentwicklungen, der Einmalanlagefonds 12 in 33 Objekte in den fünf Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München.