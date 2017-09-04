PROJECT startet vier weitere Immobilienentwicklungen im Wert von rund 56 Millionen Euro

In der Jägerstraße 46 im Düsseldorfer Stadtteil Eller sieht PROJECT die Errichtung eines U-förmigen Wohngebäudes mit vier Vollgeschossen sowie Staffelgeschoss vor. Das nahezu rechteckige Grundstück ist überwiegend mit eingeschossigen Gebäuden bebaut, darunter ein Getränkehandel, eine Kfz-Werkstatt sowie eine Werkstatt. Der restliche Grundstücksteil wird als Lagerfläche genutzt. Das geplante Verkaufsvolumen umfasst circa 13,7 Millionen Euro. Außerdem hat PROJECT im 23. Wiener Bezirk Liesing das 3.984 m große Baugrundstück Ketzergasse 7-15 erworben. Geplant ist der Neubau von fünf in geschlossener Bauweise verbundenen Mehrfamilienhäusern entlang der Ketzergasse inklusive Realisierung einer Tiefgarage. Derzeit ist das Grundstück mit zwei zweigeschossigen Gebäuden bebaut. Die restlichen Flächen bestehen überwiegend aus asphaltierten Parkflächen. Das Verkaufsvolumen liegt bei rund 14,5 Millionen Euro.