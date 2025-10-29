Aufrüstung treibt Immobilienboom: Preisaufschläge bis zu 30 Prozent bei speziellen Flächen

Die steigenden Verteidigungsausgaben in Europa wirken sich zunehmend auch auf den Immobilienmarkt aus: Laut einer aktuellen Analyse des Handelsblatt verzeichnen Immobilienflächen mit besonderen Sicherheits- oder Nutzungsprofilen Preisaufschläge zwischen 15 und 30 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt.

Demnach suchen Militär und Sicherheitsdienste verstärkt – im Kontext der sogenannten Zeitenwende und den steigenden Anforderungen an Infrastruktur und Lagerflächen – zusätzliche Standorte, gerade für Logistik, Wartung und Spezialnutzung. In Deutschland und anderen EU-Staaten summieren sich die Anforderungen auf mehrere Millionen Quadratmeter.