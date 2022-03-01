Mit Denkmalimmobilien der Steuer ein Schnippchen schlagen

Das Charmante an dieser Form der Investition ist, dass mit Steuergeld, das einem eigentlich im Moment des Verdienstes ja schon nicht mehr gehört, ein werthaltiges Vermögen aufgebaut werden kann. So bleibt über Jahre gesehen tatsächlich mehr netto als brutto. Das muss auch so sein, da Denkmalimmobilien im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent mehr als herkömmliche Immobilien kosten. Grund sind die teilweise enormen Sanierungskosten. Dadurch kann man den Steuereffekt einerseits enorm ausnutzen, andererseits erhält man ein absolutes Immobilienunikat, welches nicht nachgebaut werden kann, so Keller. Dadurch seien höhere Mieteinnahmen möglich als mit klassischen Immobilien: »Abschließend lässt sich sagen, dass der Kaufpreis einer Denkmalimmobilie durchaus höher ist, was jedoch nicht mit den Steuervorteilen, sondern mit den höheren Sanierungs- und Restaurierungskosten zusammenhängt. Allerdings lohnen sich diese Mehrkosten, da dadurch auch ein höherer Steuervorteil gegeben ist, wodurch sich der höhere Preis relativiert.«