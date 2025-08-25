Milliardenschulden: Evergrande nicht mehr an der Börse

Doch 2020 geriet das Unternehmen ins Straucheln, als die Zentralregierung in Peking die Kreditregeln für Immobilienentwickler verschärfte. In der Folge konnte Evergrande seine Schulden nicht mehr bedienen und bereits verkaufte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen nicht mehr bauen. Der Ärger unter den betroffenen Käufern war enorm. Die Behörden leiteten Ermittlungen gegen Hui ein, und im März 2024 schloss ihn die chinesische Börsenaufsicht schließlich lebenslang vom Aktienhandel aus.