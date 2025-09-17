Mieten oder mitverdienen? Immobilien-Mythen auf dem Prüfstand

Die Veränderung ist vielschichtig – aber zwei Aspekte stechen für mich besonders hervor. Zum einen hat sich durch die mediale Überkonsumpräsenz rund um Immobilien und Finanzen ein gefährliches Halbwissen etabliert. Viele Menschen fühlen sich informiert – basierend auf Headlines, Kurzvideos und Meinungen, die oft wenig mit der Realität zu tun haben. Zum anderen hat die Beratungsqualität im Markt spürbar gelitten. Immer mehr Vermittler agieren ohne echte Ausbildung, ohne tiefes Verständnis für Marktmechanismen und ohne strategisches Fundament. Es wird verkauft, was verfügbar ist – nicht das, was wirklich passt. Beratung verkommt dabei oft zur Produktpräsentation. Und genau das ist gefährlich: Denn wer nicht sauber aufklärt, wer Risiken verschweigt oder Konzepte oberflächlich erklärt, führt Kunden in ein Investment, das sie nicht wirklich greifen können. Für uns ist das ein klarer Antrieb, bewusst anders zu arbeiten; mit dem Anspruch, unsere Kunden zu befähigen. Denn in vielen vermeintlichen Trendstädten ist die Geschichte längst auserzählt – dort zahlt man für die Vergangenheit, nicht für die Zukunft. Die Zukunft liegt dort, wo man Substanz mit Weitblick kombiniert, um so heute schon die Rendite von morgen zu sichern.