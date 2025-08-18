Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland

Zwar deuten die Genehmigungszahlen auf eine leicht belebte Bautätigkeit hin, doch zwischen Planung und Umsetzung klafft eine Lücke: 2023 wurden nur 251.900 Wohnungen fertiggestellt – so wenige wie seit 2015 nicht mehr. Die durchschnittliche Bauzeit hat sich seit 2020 um sechs Monate verlängert und liegt jetzt bei 26 Monaten. Während die Genehmigungszahlen erstmals seit Jahren wieder steigen, bleibt die Wohnungsbaukrise akut – vor allem wegen fehlender Mehrfamilienhaus-Projekte und verzögerter Bauprozesse.