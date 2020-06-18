Konkurrenzkampf der Wohntürme

Eine deutliche Nutzungsmischung innerhalb eines Gebäudes – die voraussichtlich zunehmen und offenbar für künftige Objekte von der Stadt Frankfurt auch favorisiert wird – ist baulich allerdings wesentlich aufwendiger. Schließlich hat man dann (in der Regel) zwei Zielgruppen und Nutzungsarten mit verschiedenen und teils widersprüchlichen Anforderungen: Büros und Wohnungen, Hotel und Wohnungen oder eben Büros und Hotel, durchaus gepaart mit Restaurants und Einzelhandel. Gemeinsame Erschließungskerne für Büros und Wohnungen können Konflikte bewirken, weshalb verschiedene Zugänge und Fahrstühle eine der Grundvoraussetzungen sind. Projektentwickler überlegen sich daher solch eine Konzeption genau und müssen Kosten und Nutzen entsprechend abwägen. Für sie steigen nämlich Aufwand und damit die Ausgaben gewaltig. Schließlich müssen für alle Nutzungsarten die jeweiligen Bauvorschriften beachtet werden. Manche Lösungen erfordern sogar besondere Vorkehrungen in puncto Schallschutz, Brandschutz, Verhinderung von Geruchsbelästigung oder getrennte Eingangsbereiche. Claudia Meixner, Co-Architektin beim Neuen Henninger-Turm, sagte der Bauwelt zur Nutzungsmischung: »Das lohnt sich erst ab einem gewissen Querschnitt, bei dem auch der Kern in der Größe mitwachsen kann. Bei einem kleinen Hochhaus mit 60 Metern würde man das nicht machen, weil die Erschließungsfläche zu groß wird.« Auch Professor Michael Schumacher beschrieb anlässlich des Hochhaus-Symposiums in Düsseldorf, »dass unterschiedliche Nutzungen wie Wohnungen, Büros und Hotels verschiedene Gebäudestrukturen nach sich ziehen. Dabei sind beispielsweise Wohn- und Büronutzungen aufgrund unterschiedlicher Ansprüche schwierig zu kombinieren. Auch aus den mit der Höhe wachsenden Erschließungsanforderungen ergeben sich unterschiedliche Grundrissstrukturen«.