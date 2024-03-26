Karl Lagerfelds Appartement für zehn Millionen Euro versteigert

5,3 Millionen Euro lautete das Startgebot, zehn Millionen sind es geworden: Für diese Summe wurde das Pariser Appartement von Modedesigner Karl Lagerfeld laut Bild-Bericht jetzt in den Räumlichkeiten der Pariser Industrie- und Handelskammer versteigert. Die anonyme Käuferin bot über ihren Anwalt mit, war selbst nicht vor Ort.
Lagerfeld hat die Wohnung, die eine Größe von 260 Quadratmetern hat, bis zu seinem Tod im Jahr 2019 mit seiner Katze Choupette bewohnt. Paris Notaire Services, die das Apartment versteigert haben, beschrieben die extravagante Wohnung als »Das Labor von Karl Lagerfeld«. Die Käuferin musste, um an der Versteigerung überhaupt teilnehmen zu dürfen, in Vorleistung gehen. »Um für diese Wohnung zu bieten, müssen Sie eine Anzahlung von 1.060.000 Euro am Tag der Auktion leisten«, sagt Catalina Diaz-Romero, Sprecherin von Paris Notaire Services laut Medienberichten.
Die Wohnung befindet sich in einem sechsstöckigen Gebäude aus dem Jahr 1694 im 7. Arrondissement von Paris, eines der teuersten Viertel der französischen Hauptstadt. Zweieinhalb Jahre soll Lagerfeld für die Renovierung benötigt haben. Die Käuferin dürfte sich auf eine exklusive Innenausstattung freuen. Außerdem bietet die Wohnung einen Blick auf die Seine und den Louvre.
»Der Kauf eines Objekts für über fünf Millionen Euro dürfte für die meisten potenziellen Käufer nur eine Abrundung und Erweiterung eines bereits bestehenden Portfolios sein. Wir sprechen hier von einer sogenannten Trophäen-Immobilie«, sagte Finanzexperte Sebastian Hell der Zeitung.
MK