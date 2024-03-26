Karl Lagerfelds Appartement für zehn Millionen Euro versteigert

Lagerfeld hat die Wohnung, die eine Größe von 260 Quadratmetern hat, bis zu seinem Tod im Jahr 2019 mit seiner Katze Choupette bewohnt. Paris Notaire Services, die das Apartment versteigert haben, beschrieben die extravagante Wohnung als »Das Labor von Karl Lagerfeld«. Die Käuferin musste, um an der Versteigerung überhaupt teilnehmen zu dürfen, in Vorleistung gehen. »Um für diese Wohnung zu bieten, müssen Sie eine Anzahlung von 1.060.000 Euro am Tag der Auktion leisten«, sagt Catalina Diaz-Romero, Sprecherin von Paris Notaire Services laut Medienberichten.