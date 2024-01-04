Joe Biden – so groß ist das Vermögen des US-Präsidenten

Ein weiterer Aspekts von Bidens Vermögen ist seiner Leidenschaft für Immobilien zu verdanken. Wie das britische Portal »Ohmymag« berichtet, habe diese seinen eigenen Aussagen zufolge dazu geführt, dass er die Inflation gut überstehen konnte. Biden besitzt zwei Häuser in Delaware, die gemeinsam einen Wert von sieben Millionen ausmachen – und deren Wert sich in den letzten drei Jahren sich um 1,8 Millionen gesteigert hat. Das teurere Anwesen ist ein Sommerhaus, das laut dem Magazin auf einen Wert von 4,5 Millionen geschätzt wird. Das zweite ist in Greenville, Wilmington gelegen und ist derzeit ungefähr 2,5 Millionen Dollar wert.