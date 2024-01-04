Joe Biden – so groß ist das Vermögen des US-Präsidenten

Etwa zehn Millionen US-Dollar – auf diese Summe wird das Vermögen des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden derzeit geschätzt. Wie das Magazin »Forbes« berichtet, soll die Vermögenshöhe noch bei seinem Amtsantritt noch bei acht Millionen gelegen haben; sie hat sich also innerhalb der letzten drei Jahre um zwei Millionen US-Dollar erhöht.
Einen Teil dieser Summe ist sicherlich Bidens Gehalt als 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu verdanken: Wie die »Welt« im Frühjahr 2023 berichtete, verdiente er allein im Jahr 2022 rund 400.000 US-Dollar. Gemeinsam mit seiner Frau Jill lag das Brutto-Einkommen in jenem Jahr bei circa 580.000 Dollar.
Ein weiterer Aspekts von Bidens Vermögen ist seiner Leidenschaft für Immobilien zu verdanken. Wie das britische Portal »Ohmymag« berichtet, habe diese seinen eigenen Aussagen zufolge dazu geführt, dass er die Inflation gut überstehen konnte. Biden besitzt zwei Häuser in Delaware, die gemeinsam einen Wert von sieben Millionen ausmachen – und deren Wert sich in den letzten drei Jahren sich um 1,8 Millionen gesteigert hat. Das teurere Anwesen ist ein Sommerhaus, das laut dem Magazin auf einen Wert von 4,5 Millionen geschätzt wird. Das zweite ist in Greenville, Wilmington gelegen und ist derzeit ungefähr 2,5 Millionen Dollar wert.
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