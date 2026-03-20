Krieg treibt Bauzinsen nach oben: Geopolitische Risiken schlagen direkt auf Immobilienfinanzierung durch

Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten wirkt sich zunehmend auf den deutschen Immobilienmarkt aus. Neben steigenden Energiepreisen geraten nun auch die Bauzinsen unter Druck. Hintergrund ist eine Kettenreaktion, die von den Rohstoffmärkten bis in die Finanzierung von Immobilien reicht.
Ausgangspunkt ist der deutliche Anstieg der Ölpreise infolge der geopolitischen Spannungen. Teurere Energie wirkt sich auf Transport, Produktion und zahlreiche Dienstleistungen aus und treibt damit die Inflationserwartungen nach oben.
Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen für den Finanzmarkt. Steigende Inflationserwartungen erhöhen den Druck auf Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei langfristigen Anleihen. Da sich Bauzinsen an diesen Renditen orientieren, verteuern sich Immobilienkredite in der Folge ebenfalls.
Tatsächlich sind die Bauzinsen seit Beginn des Konflikts bereits spürbar gestiegen. Je nach Angebot liegen sie aktuell im Bereich von etwa 3,6 bis über 4 Prozent für zehnjährige Darlehen. Damit bewegen sie sich wieder in einer Größenordnung, die für viele Käufer die Finanzierung deutlich anspruchsvoller macht.
Die Entwicklung zeigt, wie eng geopolitische Ereignisse mit dem Immobilienmarkt verknüpft sind. Immobilien gelten zwar als langfristige Anlageform, ihre Finanzierung hängt jedoch stark von kurzfristigen Zinsbewegungen ab. Diese wiederum reagieren sensibel auf Inflation, Energiepreise und geldpolitische Erwartungen.
Ein zusätzlicher Faktor ist die Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Sollte der Konflikt länger andauern, könnten sich die Inflationserwartungen weiter verfestigen. In diesem Fall wäre auch ein anhaltender Druck auf die Zinsen denkbar.
Gleichzeitig bleibt die Situation volatil. Geopolitische Krisen können auch gegenteilige Effekte auslösen, etwa wenn Investoren verstärkt in sichere Staatsanleihen investieren. In solchen Fällen könnten die Renditen wieder sinken und damit auch die Bauzinsen entlasten.
Die aktuelle Entwicklung macht deutlich, dass Immobilienfinanzierung nicht isoliert betrachtet werden kann. Sie steht im Spannungsfeld globaler Märkte, politischer Risiken und geldpolitischer Entscheidungen – und reagiert entsprechend sensibel auf externe Schocks.
SK
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