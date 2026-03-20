Krieg treibt Bauzinsen nach oben: Geopolitische Risiken schlagen direkt auf Immobilienfinanzierung durch

Tatsächlich sind die Bauzinsen seit Beginn des Konflikts bereits spürbar gestiegen. Je nach Angebot liegen sie aktuell im Bereich von etwa 3,6 bis über 4 Prozent für zehnjährige Darlehen. Damit bewegen sie sich wieder in einer Größenordnung, die für viele Käufer die Finanzierung deutlich anspruchsvoller macht.