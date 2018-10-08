Investment-Trend Immobilien: Ioannis Moraitis gibt praxisorientierte Expertentipps

Mit mehr als 15 Jahren Immobilienmarkterfahrung ist Ioannis Moraitis ein kompetenter Ansprechpartner für Investoren. Worauf kommt es beim Investment in Immobilien an und welche Faktoren sollte man für eine sichere Wertsteigerung beachten? Seit nunmehr 8 Jahren ist Ioannis Moraitis auf dem Berliner Immobilienmarkt tätig. Die hedera bauwert, die er als Geschäftsführer leitet und betreut, legt ihren Kernfokus auf renditestarke Bestandsobjekte und Neubauprojekte. „Viele Kapitalanleger und potenzielle Eigentümer mit dem Ziel der Selbstnutzung profitieren von unseren Expertentipps. Wir beraten praxisorientiert und stellen die Bedürfnisse des Einzelnen in den Fokus.“ Das Konzept von Ioannis Moraitis und der hedera bauwert geht auf, wie Investments in der Vergangenheit zeigen. „Unsere Fachkompetenz geben wir gern an Investoren weiter“, betont der Immobilienexperte aus Berlin.
„Wer die Immobilienpreise verfolgt, wird einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen. Die Quadratmeterpreise in den begehrten Berliner Lagen und im Umland kennen keine Grenzen und werden auch zukünftig wachsen.“ Seine Sicherheit gewinnt Ioannis Moraitis aus den Erfahrungen, die er zusammen mit der hedera bauwert beim Investment in Immobilien gesammelt hat. „Fakt ist, dass Sie nicht zu lange überlegen und warten sollten. Die Filetstücke sind gerade im Bereich Alt- und Bestandsbauten rar, was nicht zuletzt an der gestiegenen Nachfrage liegt. Die Nachfrage bestimmt den Preis“, fügt Ioannis Moraitis an. Genau in diesen Objekten liegt aber Ihr Potenzial. Wenn Sie wertsteigernd investieren wollen, ist der Berliner Immobilienmarkt eine gute Wahl. Die Metropole wächst jährlich und Zuzug bedeutet, dass die Nachfrage nach Wohneigentum ebenfalls wächst. Immer neue Trendbezirke kristallisieren sich heraus und unterstützen diese Tendenz. Wollen Sie Ihr Eigentum vermieten und auf diesem Weg sichere Renditen erzielen, empfiehlt Ihnen Ioannis Moraitis bevorzugt charmante Bestandsobjekte. „Mietinteressenten schätzen das Flair der Altbauten und geben für eine hochwertig sanierte Altbauwohnung mit hohen Decken mehr Geld pro Monat aus. Auch Stuck an den Decken, Fresken im Treppenhaus und ein Hinterhof oder Garten werden von potenziellen Mietinteressenten bevorzugt.“
Ioannis Moraitis empfiehlt Investoren, ihr Ziel mit scharfen Konturen zu definieren. „Generell lohnen sich Investments in Immobilien immer, wenn Sie in eine beliebte Lage, in einen aufstrebenden Trendbezirk und in gehobene Ausstattung investieren“, sagt der Immobilienexperte Ioannis Moraitis. Wer die Immobilie nicht selbst nutzen möchte, sollte die Verwendung und die Anforderungen seiner zukünftigen Vertragspartner fokussieren. „Legt die Zielgruppe Wert auf ein modernes, großzügig geschnittenes und von großen Fensterfronten abgerundetes Ambiente, empfehlen wir Ihnen ein Investment in Neubauprojekte. In diesem Segment finden Sie bei Ioannis Moraitis und der hedera bauwert eine große Auswahl an Investitionsmöglichkeiten für jeden gehobenen Anspruch.“
Seit vielen Jahren kauft die hedera bauwert Bestandsimmobilien und Grundstücke für exklusive Neubauprojekte in Berlin. „Wir betreuen auch Ihr Projekt“, betont Ioannis Moraitis und berät zukünftige Investoren über die Vorteile einer professionellen Planung, Finanzierungsvermittlung und Baurealisierung. Durch die langjährige Erfahrung und Expertenkenntnisse zum Berliner Immobilienmarkt ist Ioannis Moraitis ein kompetenter und zuverlässiger Partner. „Wir kennen die Schwierigkeiten, wenn es um die Erteilung einer Genehmigung für Neubauprojekte oder die Sanierung denkmalgeschützter Bestandsimmobilien geht. Unser Expertenteam unterstützt Sie und sorgt dafür, dass Ihr Projekt nicht in die behördliche Warteschleife gerät.“
„Investieren Sie dort, wo sich ein boomender Trend abzeichnet. In zukünftig angesagten Kiezen sind die Investitionskosten günstiger und das Wachstumspotenzial entsprechend höher. Wir wenden dieses Konzept selbst an und haben uns immer renditestark orientiert.“
Das A und O für richtige Entscheidungen bei Immobilien als Investment ist eine Beratung. Ob ein Objekt, eine Lage, eine Investition zu Ihnen passen, steht im direkten Zusammenhang mit Ihren Vorstellungen und Anforderungen. Aus diesem Grund bekommen Sie bei Ioannis Moraitis auch keine „Pauschalberatung“, sondern individuelle und zu Ihrer Idee passende Expertentipps. „Der Neubau ist in aufstrebenden Trendbezirken eine gewinnoptimierte Lösung. Es lohnt sich durchaus, auf den in Berlin rar gesäten Flächen zu bauen und Quartiere für Menschen mit gehobenen Ansprüchen zu erschaffen. Ob ein derartiges Projekt zu Ihnen passt, finden wir in einer Beratung durch die hedera bauwert heraus.“
Kaum eine andere Stadt verfügt über ein so starkes Wachstumspotenzial wie Berlin. Sie interessieren sich für ein Investment in Immobilien? Dann ist Ioannis Moraitis, Geschäftsführer der hedera bauwert und erfahrener Immobilienexperte, der richtige Ansprechpartner für Berliner und Neu-Berliner. Finanzsicherheit ist planbar – im Immobiliensektor Berlin.
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