Investment-Trend Immobilien: Ioannis Moraitis gibt praxisorientierte Expertentipps

„Wer die Immobilienpreise verfolgt, wird einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen. Die Quadratmeterpreise in den begehrten Berliner Lagen und im Umland kennen keine Grenzen und werden auch zukünftig wachsen.“ Seine Sicherheit gewinnt Ioannis Moraitis aus den Erfahrungen, die er zusammen mit der hedera bauwert beim Investment in Immobilien gesammelt hat. „Fakt ist, dass Sie nicht zu lange überlegen und warten sollten. Die Filetstücke sind gerade im Bereich Alt- und Bestandsbauten rar, was nicht zuletzt an der gestiegenen Nachfrage liegt. Die Nachfrage bestimmt den Preis“, fügt Ioannis Moraitis an. Genau in diesen Objekten liegt aber Ihr Potenzial. Wenn Sie wertsteigernd investieren wollen, ist der Berliner Immobilienmarkt eine gute Wahl. Die Metropole wächst jährlich und Zuzug bedeutet, dass die Nachfrage nach Wohneigentum ebenfalls wächst. Immer neue Trendbezirke kristallisieren sich heraus und unterstützen diese Tendenz. Wollen Sie Ihr Eigentum vermieten und auf diesem Weg sichere Renditen erzielen, empfiehlt Ihnen Ioannis Moraitis bevorzugt charmante Bestandsobjekte. „Mietinteressenten schätzen das Flair der Altbauten und geben für eine hochwertig sanierte Altbauwohnung mit hohen Decken mehr Geld pro Monat aus. Auch Stuck an den Decken, Fresken im Treppenhaus und ein Hinterhof oder Garten werden von potenziellen Mietinteressenten bevorzugt.“