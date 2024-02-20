Immobilienweisen: »Dramatischer Einbruch« bei Wohn-Fertigstellungen absehbar

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), also die sogenannten »Immobilienweisen«, haben in ihr Frühjahrsgutachten an die Bundesbauministerin Geywitz übergeben. Ihre Prognose wirft einen pessimistischen Blick auf die Immobilienbranche in Deutschland, stoppten doch bislang 20,7 Prozent der Unternehmen den Wohnungsbau – ein »dramatischer Einbruch«, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei Wirtschaftsimmobilien verzeichnete der Ausschuss im Jahr 2023 einen Rückgang von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und auch die Aussichten erscheinen düster: So geht der ZIA davon aus, dass bis zum Jahr 2025 720.000 Wohnungen fehlen werden und bis zum Jahr 2027 sollen es sogar 838.000 sein.