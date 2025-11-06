Nach Zinstief und Preisdruck: Immobilien melden sich nachhaltig zurück

Nach zwei Jahren rückläufiger Preise hat sich der Aufwärtstrend am deutschen Immobilienmarkt gefestigt. Der Boden scheint mehrheitlich durchschritten, doch ein uneingeschränkter Boom steht nicht bevor. Während Preissteigerungen erneut einsetzen, liegt das Niveau vieler Marktsegmente weiterhin deutlich unter den Höchstständen der Jahre 2021/22.