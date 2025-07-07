Immobilienmarkt im Wandel: Run auf die B-Städte  

Der langfristige Trend ist dazu sogar noch dramatischer: Gegenüber dem zweiten Quartal 2021 verzeichneten die A‑Städte (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart) einen Nachfrageanstieg von 27 Prozent. Die sogenannten B‑Städte, darunter Bonn, Bremen, Dortmund oder Dresden, legten im gleichen Zeitraum jedoch um beeindruckende 210 Prozent zu – und C‑Städte wie Erfurt, Freiburg oder Potsdam um 135 Prozent, während D‑Städte mit kleineren Gemeinden um 191 Prozent zulegten, heißt es in einem Bericht auf »stern.de«. Damit ist die Nachfrage nach Mietwohnungen in B‑ und C‑Städten inzwischen bereits auf etwa die Hälfte des Niveaus der großen Metropolen angewachsen.