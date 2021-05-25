Immobilienexperte Benjamin Dau im Interview

Ein ganz klares Nein. Immobilien sind definitiv nicht zu teuer geworden. Natürlich gibt es bestimmte Gebiete wie Sylt, Hamburg, München oder Top-Lagen in Düsseldorf, die eine Ausnahme bilden. Der Quadratmeterpreis dort ist mittlerweile nur noch für eine gewisse Käuferschicht zu erwerben. Dennoch sind gewisse Städte und Regionen auch lange Zeit sehr günstig gewesen. Betrachtet man beispielsweise den Oldenburger Immobilienmarkt, so lässt sich feststellen, dass Einfamilienhäuser mit einer passenden Grundstücksgröße jahrelang preiswert platziert waren. Durch die Verknappung des Wohnraumes sind die Immobilienpreise gestiegen. Hier lässt sich aber gleichzeitig hinzufügen, dass viele Faktoren wie eine gute Infrastruktur, vielfältige kulturelle Veranstaltungen oder eine hohe Lebensqualität die aktuellen Immobilienpreise rechtfertigen.