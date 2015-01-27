Immobilienerwerb aus Zwangsversteigerung

Die Zwangsversteigerung ist öffentlich. Jeder kann an ihr teilnehmen und mitbieten. Zu Beginn einer Zwangsversteigerung verliest der Rechtspfleger zunächst den wesentlichen Inhalt des Grundbuches, in das die zu versteigernde Immobilie eingetragen ist. Der Interessent sollte sich, bevor er bei einer Zwangsversteigerung mit bietet, bereits ausführlich über die Immobilie erkundigt haben. Dem Interessenten sollte die Immobilie bereits im Vorfeld bekannt seien. Es empfiehlt sich dringend, zuvor eine Begehung des Grundstücks, Gebäudes oder der Eigentumswohnung durchzuführen. Der Interessent sollte auch vor dem Versteigerungstermin Einsicht in das Grundbuch nehmen. Der Interessent muss absolute Klarheit über eventuelle Rechte anderer haben, die die Immobilie gegebenenfalls belasten.