Wohnimmobilien ziehen wieder an – Preise steigen schneller als Inflation

Die Erholung auf dem deutschen Immobilienmarkt nimmt Fahrt auf, doch gerade für Erstkäufer droht das Eigenheim zunehmend ins Uferlose zu rücken. Laut einer aktuellen Umfrage unter Immobilien-Analysten werden die Preise für Wohnimmobilien in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter kräftig steigen: 2025 mit rund 3,5 Prozent, 2026 mit 3,4 Prozent und 2027 mit 3,2 Prozent. Damit übersteigen sie das angenommene Inflationsniveau von etwa 2 Prozent deutlich.