Immobilien: Keine Preisblase in Deutschland

Zu dieser sicherheitsorientierten Grundstimmung trägt die Politik entscheidend bei. Mit einer Reihe wirtschaftspolitsicher Maßnahmen suchen Nationalregierungen und die Europäische Union den Status quo zu erhalten: kein Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion, Milliardensicherheiten für hochverschuldete Staaten und die Besiegelung des Fiskalpakts. Zudem nahm die EZB im August 2011 ihre Ankäufe von Staatsanleihen der Eurozone wieder auf. Auch die Banken hat der Wunsch nach Sicherheit erfasst. In der zweiten Jahreshälfte 2011 wurden die Bedingungen für die Vergabe von Bankkrediten verschärft. Cieleback: „In unserem Wohnungsmarktbericht gehen wir davon aus, dass die Eurozone in ihrer aktuellen Zusammensetzung bestehen bleibt und es nicht zum Austritt einzelner Länder kommen wird.“