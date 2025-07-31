Immobilien in Metropolen und Alpenrand kaum noch erschwinglich

Das Bundesland mit der höchsten Erschwinglichkeit ist demnach das Saarland mit einem Indexwert von 151. Im Gegensatz dazu gilt Bayern mit einem Wert von 84 als unerschwinglich, gefolgt von Berlin mit 87. In der Rangliste der leistbaren Kommunen führt Holzminden mit einem Index von 174, während Miesbach mit nur 52 Punkten das Schlusslicht bildet. Alle sieben größten deutschen Städte liegen unter der Erschwinglichkeitsschwelle, mit Indexwerten zwischen 59 in München und 90 in Hamburg. Aufgrund des weiterhin niedrigen Neubaus von Wohnungen in Deutschland könnte sich die Lage voraussichtlich nicht verbessern.