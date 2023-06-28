Immobilien: Größter Preisrückgang seit 23 Jahren

Doch nicht nur der Wert der Immobilie scheint zu sinken, auch die Anzahl der Neubauten wird vermutlich stark zurückgehen: während im vergangenen Jahr noch 295.300 neue Wohnungen gebaut wurden, erwartet der »Hauptverband der deutschen Bauindustrie« nun nur noch 250.000 Neubauten in diesem Jahr. Der knappe Wohnraum in Deutschland hatte bereits zuvor medial für Aufsehen gesorgt. Die Zielsetzung von Seiten der Politik, jährlich 400.000 Wohnungen zu schaffen, werde wohl nicht erreicht werden, sagte die Bauministerin Klara Geywitz (SPD).