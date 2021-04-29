Immobilien: Die von 99 Prozent der Menschen überschätzte Investition

Opportunitätskosten – ein Begriff, der sich übel anhört und im Sprachgebrauch der Gesellschaft so gut wie nicht vorhanden ist. Es handelt sich hierbei nicht um direkte Kosten, sondern um entgangene Gewinne. Man entscheidet sich also für ein Eigenheim als Investment und verzichtet somit auf mögliche Einnahmen aus einer anderen Investition. Bei einer Immobilieninvestitionen arbeitet und vermehrt sich Geld nur dann, wenn Mieteinnahmen erzielt werden. Bei Eigennutzung handelt es sich um totes Kapital. Mögliche Gewinne aus besseren Investitionen lässt man sich entgehen. Das eigene Gewissen wird dadurch beruhigt, dass man eine gute Investition für die Zukunft getätigt habe.