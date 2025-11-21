Immobilienmarkt in Deutschland: Entlastung – aber nicht überall gleich stark

Für Immobilieninvestoren heißt das: Die Chancen, attraktives Renditepotenzial zu erzielen, unterscheiden sich erheblich je nach Region. Während in den so genannten Entspannungsgebieten das Risiko eines Überangebots mit sinkenden Miet- und Kaufpreisen steigt, bleiben Core-Märkte mit Knappheit und damit Preisstärke weiterhin im Fokus. Gleichzeitig entsteht in diesen Märkten aber auch eine starke Wettbewerbssituation und zunehmende Regulierungs- und Baukostenrisiken.