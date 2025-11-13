Hubertz schlägt Abgabe für Gutverdienende in Sozialwohnungen vor – Immobilienstrategie neu gedacht

In Deutschland ist das System der Sozialwohnungen seit Jahren unter Druck: Die Zahl dieser Wohnungen hat sich seit 2006 nahezu halbiert, während der Bedarf weiter steigt. Hubertz argumentiert, dass Wohnraum, der mit öffentlichen Mitteln geschaffen wurde, vorrangig denjenigen zur Verfügung stehen müsse, für die er ursprünglich gedacht war und nicht für Personen, deren Einkommen sich später deutlich erhöht hat.