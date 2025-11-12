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Grundsteuer nach Reform: Entscheidung des Bundesfinanzhofs steht bevor

1 Min.

Von 
12.11.2025

Der Bundesfinanzhof verhandelt am 12. November 2025 über mehrere Klagen gegen die aktuelle Grundsteuer­reform. In den Verfahren geht es insbesondere um die Frage, ob die pauschale Ertrags­bewertung und das damit verbundene Bundesmodell mit dem Grundgesetz vereinbar sind.

Hintergrund: Seit dem Jahr 2025 gilt ein neues Bewertungs­recht, nachdem frühere Bewertungs­grundlagen als verfassungs­widrig erklärt worden waren. Zahlreiche Eigentümer haben Klagen eingereicht; über 2.000 Verfahren befinden sich bundesweit bei den Gerichten.

Das Ergebnis der Verhandlungen könnte weitreichende Folgen haben: Für viele Immobilien­eigentümer hängt die steuerliche Belastung von der Entscheidung ab und Vermieter können Steigerungen der Grundsteuer in der Regel auf Mieter umlegen. Auch auf kommunaler Ebene ist die Steuer ein wichtiges Finanzierungs­instrument.

Solange das höchste steuerrechtliche Gericht keine abschließende Entscheidung fällt, bleibt die Rechts­lage für viele Betroffene unsicher. Immobilien­besitzer tun gut daran, aktuelle Bescheide und Einspruchs­möglichkeiten aufmerksam zu prüfen.

SK

Beitragsbild: IMAGO / Wolfilser

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