GREIX-Mietpreisindex Q4 2025: Mietmarkt unter Druck – Angebotsmieten steigen, Wohnungsangebot schrumpft

Gleichzeitig verschärft sich die Marktlage durch ein sinkendes Angebot. Die Zahl der Wohnungsinserate ging im Quartalsvergleich um mehr als 10 Prozent zurück und liegt langfristig rund 20 Prozent unter dem Niveau von 2015. Parallel dazu erreichte der Anteil befristeter und möblierter Mietangebote ein Rekordhoch: Bundesweit entfielen über 17 Prozent aller Inserate darauf, in den acht größten Städten knapp 25 Prozent, in München sogar rund ein Drittel.