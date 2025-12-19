GREIX: Eigenkapital bremst den Weg ins Eigenheim aus

Die Erschwinglichkeit von Wohneigentum in Deutschland ist in den letzten 40 Jahren deutlich zurückgegangen. Allerdings ist nicht die monatliche Belastung durch Zins und Tilgung das Hauptproblem, sondern der massiv gestiegene Eigenkapitalbedarf. Das zeigt eine GREIX-Auswertung des Kiel Instituts. Ein Generationenvergleich zwischen den heute Jungen und Alten zeigt: Seit 1980 hat sich der erforderliche Eigenkapitalanteil in deutschen Städten ungefähr verdoppelt. Millennials, die in den vergangenen 10 Jahren eine Immobilie finanzieren wollten, mussten im Schnitt fast 14 Jahre sparen, um genug Eigenkapital aufzubauen – doppelt so lange wie seinerzeit die Generation der Babyboomer.