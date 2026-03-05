Korruptionsaffäre in der Bauindustrie: Goldbeck will Subunternehmer verklagen

Auslöser ist ein Betrugssystem, das über mehrere Jahre innerhalb des Unternehmens aufgebaut worden sein soll. Drei ehemalige Mitarbeiter sollen Aufträge gezielt an bestimmte Subunternehmen vergeben haben und dafür Schmiergeldzahlungen erhalten haben. Die Kosten für Bauleistungen wurden dabei über Rechnungen künstlich erhöht. Der wirtschaftliche Schaden für den Konzern geht in die Millionen.