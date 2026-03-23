Enteignung wird Realität: Jetzt greift der Staat durch – mehr Macht für Kommunen

Im Zentrum der geplanten Änderungen steht eine Ausweitung kommunaler Eingriffsrechte. Städte und Gemeinden sollen künftig leichter sogenannte Instandsetzungsgebote verhängen können, um Eigentümer zur Sanierung ihrer Immobilien zu verpflichten. Kommt es zu keiner Kooperation, soll im Extremfall auch eine Enteignung möglich sein. Dieses Instrument bezeichnet die Bundesregierung selbst als »scharfes Schwert« gegen Verwahrlosung und städtebauliche Missstände.