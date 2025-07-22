Einfamilienhäuser boomen wieder

Viele Bauherren, vor allem private, zögern derzeit noch, da Baukosten, Zinsen und Förderbedingungen schwer kalkulierbar bleiben. Rund 70 Prozent aller Neubauten werden von privaten Bauherren in Auftrag gegeben. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ordnet das Plus in den ersten fünf Monaten eher vorsichtig ein. »Damit scheint auf den ersten Blick der Tiefpunkt der Baugenehmigungszahlen von 2024 zwar langsam überschritten zu sein, aber eine heute genehmigte Wohnung ist noch lange nicht gebaut«, wird Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller zitiert. Er sieht jedoch die Chance, dass der von der Bundesregierung geplante sogenannte Bauturbo zu einer Wende verhelfen könnte. Zudem plädiert der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) für ein neues Förderprogramm für energieeffizientes Bauen. Dieses sollte den Effizienzhausstandard 55 mit einer vollständig regenerativen Heizung, etwa durch Wärmepumpe, Pelletheizung oder Fernwärme, kombinieren. Solch ein Programm könnte eine breitere Schicht an Häuslebauern ansprechen. Angesichts eines Bundeshaushalts von über 500 Milliarden Euro und eines gleichgroßen Sondervermögens hält der ZDB ein entsprechend ausgestattetes Förderprogramm für möglich.