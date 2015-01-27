Deutschland: Investmentchancen in Immobilien

In einer attraktiven Lage befinden sich nach wie vor Teilbereiche des Immobilienmarktes. Das derzeitige Umfeld historisch niedriger Zinsen, steigender Inflationsraten, Mieten und Wohnungspreise drängt zahlreiche Investoren in Immobilien. Der deutsche Markt ist dabei einer der interessantesten. Zahlreiche ausländische Investoren erwerben derzeit im großen Umfang Objekte in Deutschland. Der hiesige Immobilienmarkt präsentierte sich in der Vergangenheit stabil; Krisen wie in den USA oder Spanien waren hier zu Lande nicht sichtbar. Stattdessen sehen wir nach wie vor einen Mangel an neuem Wohnraum. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Single-Gesellschaft, die mit sich bringt, dass seit Jahren immer mehr Menschen einen Einpersonenhaushalt führen und gerne bereit sind höhere Kosten für mehr Wohnraum in Kauf zu nehmen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.