Deutschland: Investmentchancen in Immobilien

Von Daniel Feyler
In einer attraktiven Lage befinden sich nach wie vor Teilbereiche des Immobilienmarktes. Das derzeitige Umfeld historisch niedriger Zinsen, steigender Inflationsraten, Mieten und Wohnungspreise drängt zahlreiche Investoren in Immobilien. Der deutsche Markt ist dabei einer der interessantesten. Zahlreiche ausländische Investoren erwerben derzeit im großen Umfang Objekte in Deutschland. Der hiesige Immobilienmarkt präsentierte sich in der Vergangenheit stabil; Krisen wie in den USA oder Spanien waren hier zu Lande nicht sichtbar. Stattdessen sehen wir nach wie vor einen Mangel an neuem Wohnraum. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Single-Gesellschaft, die mit sich bringt, dass seit Jahren immer mehr Menschen einen Einpersonenhaushalt führen und gerne bereit sind höhere Kosten für mehr Wohnraum in Kauf zu nehmen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.
Zudem zeigt der Trend in der Bevölkerung eine deutliche Bewegungsrichtung vom Land in die Städte und deren Speckgürtel. In Ballungszentren sind gute Wohnungen also häufig rar. Resultierend aus der Landflucht stehen ländliche Regionen und kleinere Städte im Nachteil. Mit großen Mietsteigerungen und Preiserhöhungen dürfte hier wohl nicht zu rechnen sein. Außerdem ist deren Immobilienmarkt häufig stark abhängig vom Wohl eines einzelnen Einflussfaktors, bspw. eines großen Arbeitgebers oder einer größeren Militäreinrichtung.
Mehr Potential bieten hier sicher große Ballungszentren wie Berlin. Kapitalanleger litten in Berlin lange Zeit unter einer Mietpreisbindung und damit verbunden unter künstlich niedrigen Mieten. Seit diese Ende der 80er Jahre gestrichen wurde geht es mit den Mietpreisen in der Region nach oben. Vergleicht man das heutige Niveau in Berlin mit dem anderer deutscher oder europäischer Metropolen, so sollte ein Ende der Erholung noch nicht erreicht sein. Dem Privatanleger ermöglicht ein Immobilieninvestment darüber hinaus sogar noch erhebliche Steuervorteile. Alles in allem bietet der deutsche Immobilienmarkt derzeit also nach wie vor selektiv interessante Kaufgelegenheiten.
Die Dargestellten Sachverhalte stellen die Meinung des Autors dar und wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Sie ersetzen keine kompetente und individuelle Beratung.
Bild: Rainer Sturm pixelio.de