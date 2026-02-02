Deutscher Immobilienmarkt erlebt kräftige Erholung – Transaktionsvolumen steigt deutlich: 284,4 Milliarden Euro investiert

Der deutliche Anstieg markiert eine Trendwende nach mehreren schwierigen Jahren: Im Jahr 2022 hatten stark steigende Zinsen viele potenzielle Deals verschoben oder ganz verhindert, und sowohl 2023 als auch 2024 waren die Transaktionsvolumina vergleichsweise niedrig. Inzwischen hat sich die Inflation wieder auf einem moderateren Niveau stabilisiert, und die Europäische Zentralbank (EZB) hat begonnen, die Zinsen zu senken – ein Umfeld, das Immobilientransaktionen erneut attraktiv macht.