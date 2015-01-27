Deutsche sehen Gefahr einer Immobilienblase

Die TNS Infratest-Umfrage zeigt darüber hinaus, dass die Deutschen die derzeit historisch niedrigen Zinsen sowohl für den Erwerb von Immobilien als auch bei der Optimierung der Finanzierungsstruktur nutzen. Wegen der niedrigen Zinsen ist für mehr als die Hälfte der Deutschen (55 Prozent) jetzt der beste Zeitpunkt für die Verwirklichung ihrer Immobilienpläne. Fast jeder Zehnte in Deutschland (9 Prozent) plant in den kommenden zwei Jahren eine selbstgenutzte Immobilie zu bauen oder zu kaufen. Ebenfalls 9 Prozent wollen das historisch niedrige Zinsniveau für die energetische Sanierung ihrer Immobilie nutzen. Für jeden Vierten (24 Prozent) der Befragten bieten die niedrigen Zinsen sogar die Möglichkeit, den Traum von einer teureren Immobilie als ursprünglich geplant zu realisieren; sogar 37 Prozent der Deutschen mit Immobilienplänen wollen den Zinsvorteil dafür nutzen.