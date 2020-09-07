Briten flüchten aus London raus aufs Land

41 Milliarden Euro – so viel gaben die Briten im Juli für den Kauf von Häusern und Wohnungen aus. Zuletzt vor 12 Jahren, vor der großen Finanzkrise, gaben die Menschen in Großbritannien so viel Geld für Immobilien aus. Die meisten wollen raus aus London und investieren in Immobilien auf dem Land. Trotz der immensen Investitionen sind die Häuserpreise landesweit im Schnitt gesunken. Da der Londoner Immobilienmarkt für die nationale Statistik so wichtig ist, zieht der dortige Preisverfall aufgrund der Landflucht, den gesamten Schnitt nach unten.