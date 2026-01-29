Bundesgerichtshof stärkt Mieterschutz – Gewinnorientierte Untervermietung untersagt

Im verhandelten Fall aus Berlin hatte ein Hauptmieter eine 65-Quadratmeter-Wohnung selbst für knapp 460 Euro monatlich gemietet, diese aber ohne Zustimmung der Vermieterin für 962 Euro an Untermieter weitergegeben. Dieser deutliche Preisaufschlag über die eigene Belastung hinaus wurde vom BGH als nicht zulässig bewertet und hat auch zur Rechtskraft eines Räumungsurteils geführt. Damit steht fest: Untervermietung darf nicht als Gewinnerzielungsmodell dienen.