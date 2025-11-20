Berlin erlebt massiven Büro-Leerstand – Homeoffice setzt Immobilienbranche unter Druck

Der Büroflächenmarkt in Berlin steht unter zunehmender Belastung: Durch die verstärkte Verbreitung von Homeoffice und hybride Arbeitsmodellen sinkt der Bedarf nach klassischen Büro-Standorten spürbar. Nach Angaben lokaler Marktbeobachter könnte die Leerstandsquote in den kommenden Jahren auf bis zu 12 Prozent steigen. Unternehmen reagieren bereits mit Abschlägen: Mietpreise für Büroflächen, die früher bei rund 30 Euro pro Quadratmeter lagen, sind heute teilweise um mehr als die Hälfte reduziert.