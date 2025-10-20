Mehr Baugenehmigungen – Wohnungsmarkt bleibt unter Druck

In Deutschland zieht die Zahl der Baugenehmigungen an, die Lage am Wohnungsmarkt entspannt sich jedoch vorerst nicht. Nach Daten des Statistischen Bundesamts wurden im August 2025 19.300 Wohnungen genehmigt, ein Plus von 5,7 Prozent zum Vorjahresmonat; von Januar bis August summierten sich die Genehmigungen auf 151.200, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders Einfamilienhäuser legten zu, Mehrfamilienhäuser stiegen moderat. In Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland, registrierte das Landesamt IT.NRW im 1. Halbjahr 2025 3,5 Prozent mehr Genehmigungen; Einfamilienhäuser stiegen um 22,6 Prozent, während Zweifamilienhäuser rückläufig waren.