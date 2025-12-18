Positiver Trend bei Baugenehmigungen hält an – Bedarf bleibt jedoch hoch

Vor allem im Wohnungsbau wurden zuletzt wieder mehr Genehmigungen erteilt, nachdem die Zahlen in den vergangenen Jahren stark rückläufig gewesen waren. Experten sehen darin erste Effekte politischer Maßnahmen und einer allmählichen Anpassung an veränderte Marktbedingungen. Gleichwohl liegt das Niveau der Baugenehmigungen weiterhin deutlich unter dem, was notwendig wäre, um den angespannten Wohnungsmarkt nachhaltig zu entlasten.