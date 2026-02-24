BASF will Tausende Werkswohnungen verkaufen: Konzern trennt sich von Großteil seines Immobilienbestands bis 2027

Die Industriegewerkschaft IGBCE kritisiert den geplanten Verkauf scharf und spricht von der Veräußerung von »Tafelsilber«. Neben wirtschaftlichen Bedenken wird auch der Verlust der sozialen Bindung zwischen Unternehmen und Belegschaft befürchtet. Für die Region Ludwigshafen ist der Schritt von großer Bedeutung, da BASF nicht nur größter Arbeitgeber, sondern auch prägender Akteur im lokalen Wohnungsmarkt ist.