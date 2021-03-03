Balearen enteignen große Immobilienbesitzer

Das Vorgehen der balearischen Regierung könnte als Vorbild für den ganzen Staat fungieren, in dem auf regionaler wie nationaler Ebene an Lösungen für den Mangel an Sozialwohnungen gearbeitet wird. „Es ist eine wegweisende Maßnahme für den ganzen Staat“, sagt Josep Marí i Ribas. Bereits vor einem Jahr hat beispielsweise Katalonien ein Gesetz für die verpflichtende Nutzung leerstehender Wohnungen als Sozialwohnungen verabschiedet, wenn diese ohne triftigen Grund für mehr als zwei Jahre leer stehen. Zwar hat sich die spanische Koalitionsregierung, bestehend aus der linkspopulistischen Unidas Podemos und den Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez, noch nicht geeinigt, wie sie das Wohnraum-Problem im Land lösen wollen, doch werden ähnliche Vorstöße wie auf den Balearen erwartet. Ramon Gil Roig, Immobilienexperte der Kanzlei Cuatrecasas in Barcelona, erklärt dem Handelsblatt: „Podemos hat als zentralen Teil seines politischen Programms einen Mietendeckel gefordert. Sie werden das auch umsetzen wollen.“