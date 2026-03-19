Babyboomer könnten den Immobilienmarkt kippen: Experten warnen vor möglicher Angebotswelle durch demografischen Wandel

Mit dem Eintritt dieser Generation in den Ruhestand verändert sich die Situation grundlegend. Viele Eigentümer werden ihre Häuser altersbedingt aufgeben, vererben oder verkaufen. Dadurch könnten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich mehr Immobilien auf den Markt kommen. Beobachter sprechen bereits von einem möglichen »Silver Tsunami«, der insbesondere Einfamilienhäuser in großer Zahl betreffen könnte.