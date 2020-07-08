Amancio Ortega: Größter Immobilienbesitzer Europas

Der spanische Unternehmer Amancio Ortega setzt einen neuen Meilenstein unter Europas Immobilienbesitzern. Mit dem 1975 gegründeten Unternehmen Inditex, zu dem auch das erfolgreiche Tochter-Unternehmen Zara gehört, hat Amancio Ortega einen der weltweit größten Mode-Einzelhändler aufgebaut. Danach widmete er sich dem Immobilienmarkt. Inzwischen sind Gebäude im Wert von 15,2 Milliarden Euro im Besitz seines Unternehmens Pontegadea. Das macht den Spanier nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg zum größten Immobilienbesitzer Europas.