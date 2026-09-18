Die Illusion absoluter Sicherheit

Warum Nichtstun häufig das größte Risiko ist

Ich warte lieber noch, bis die Lage sicherer ist.

Diesen Satz höre ich immer wieder, wenn Menschen vor wichtigen finanziellen oder unternehmerischen Entscheidungen stehen.

Er klingt vernünftig. Schließlich erleben wir wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen, steigende Kosten und politische Veränderungen. Wer möchte sich da schon falsch entscheiden?

Doch genau hier liegt ein Denkfehler:

Absolute Sicherheit gibt es nicht.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob etwas passieren kann. Sondern ob wir darauf vorbereitet sind, wenn es passiert.

Wie wichtig dieser Unterschied ist, zeigt sich besonders deutlich bei unserer Infrastruktur.

Ein Krankenhaus kann einen Stromausfall nicht ausschließen.

Eine Feuerwehr kann nicht bestimmen, wann sie im Ernstfall gebraucht wird.

Ein Wasserwerk kann nicht darauf vertrauen, dass die Energieversorgung jederzeit störungsfrei funktioniert.

Gerade dort, wo Menschen auf funktionierende Systeme angewiesen sind, reicht Hoffnung nicht aus. Es braucht Vorsorge.

Sicherheit bedeutet Vorbereitung

Unterbrechungsfreie Stromspeichercontainer können genau hier eine wichtige Aufgabe übernehmen.

Sie dienen dazu, systemrelevante Einrichtungen bei Unterbrechungen der Stromversorgung abzusichern und notwendige Energie verfügbar zu halten – beispielsweise bei Krankenhäusern, Feuerwehren oder Wasserwerken. Solche Hochverfügbarkeits-Stromspeicher sichern damit die Daseinsvorsorge für kritische Infrastrukturen.

Dabei geht es um weit mehr als Technik.

Es geht um Handlungsfähigkeit.

Denn wenn in einem Krankenhaus medizinische Geräte betrieben werden müssen, eine Feuerwehr einsatzbereit bleiben soll oder ein Wasserwerk die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen muss, bekommt der Begriff »Sicherheit« eine völlig andere Bedeutung.

Niemand würde dort ernsthaft sagen:

Wir warten erst einmal ab, ob tatsächlich etwas passiert.

Man bereitet sich vor.

Nicht, weil man weiß, dass eine Störung eintreten wird.

Sondern weil man weiß, welche Folgen entstehen können, wenn man nicht vorbereitet ist.

Und genau diese Haltung können wir auch auf unser Vermögen übertragen.

Nichtstun ist ebenfalls eine Entscheidung

Viele Menschen verbinden Nichtstun mit Sicherheit.

Das Geld bleibt auf dem Konto.

Keine Investitionsentscheidung muss getroffen werden.

Kein neues Risiko scheint zu entstehen.

Doch stimmt das wirklich?

Wenn Kaufkraft verloren geht, verändert sich der reale Wert des Vermögens.

Wenn steuerliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst werden, können bisherige Strategien ihre Wirkung verlieren.

Und wer jahrelang auf den perfekten Zeitpunkt wartet, verliert möglicherweise etwas, das nicht zurückkommt:

Zeit.

Nicht zu investieren kann richtig sein.